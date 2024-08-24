Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1827 года СПБ. Черта широкая. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Черта широкая. Новодел

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1827 года СПБ Черта широкая Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1827 года СПБ Черта широкая Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 13,65 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1827 года со знаком СПБ. Черта широкая. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5323 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 17500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (2)
  • Künker (3)
  • SINCONA (2)
  • Знак (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Знак - February 16, 2018
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Знак - February 16, 2018
Продавец Знак
Дата 16 февраля 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1827 СПБ (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1827 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск