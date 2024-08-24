Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1827 года СПБ. Черта широкая. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Черта широкая. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 13,65 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1827 года со знаком СПБ. Черта широкая. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5323 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 17500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (2)
- Künker (3)
- SINCONA (2)
- Знак (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
7200 $
Цена в валюте аукциона 7200 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 BN PL RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск