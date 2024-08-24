Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MS67 за 440000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
4877 $
Цена в валюте аукциона 440000 RUB
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
3511 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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