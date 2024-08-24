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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MS67 за 440000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
4877 $
Цена в валюте аукциона 440000 RUB
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
3511 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS64 BN PL RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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