Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1840 года СПБ (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11456.25 USD. Торги состоялись 10 января 2014.
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
5760 $
Цена в валюте аукциона 5760 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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