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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1840 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11456.25 USD. Торги состоялись 10 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
5760 $
Цена в валюте аукциона 5760 USD
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность PL64 ННР
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS64 PL RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - May 15, 2018
Продавец Künker
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS64 PL
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность PF63
Цена
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS65
Цена
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2014
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
******
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 3 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность PF65
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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