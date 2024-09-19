Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 15,36 гр
- Диаметр 32,2 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8215 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS65 PL
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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