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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1849 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1849 года СПМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 15,36 гр
  • Диаметр 32,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1849 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8215 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
1421 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS65 PL
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 10, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 10 декабря 2011
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность AU
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Россия 3 копейки 1849 СПМ (Пробные) на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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