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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1840 года Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1840 года Без обозначения монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 30,72 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 650 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PL64 ННР
Цена
10226 $
Цена в валюте аукциона 950000 RUB
Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
8199 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе MS67 - October 14, 2020
Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Stack's - January 13, 2019
Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1840 (Пробные) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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