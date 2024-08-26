Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 30,72 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 3 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 650 проданному на аукционе SINCONA AG за 46000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PL64 ННР
Цена
10226 $
Цена в валюте аукциона 950000 RUB
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
8199 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 октября 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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