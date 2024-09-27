2 копейки 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3887 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1092.5 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

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