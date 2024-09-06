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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1 копейка 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,83 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,250,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе RedSquare - July 16, 2022
Продавец RedSquare
Дата 16 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Россия 1 копейка 1827 КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1827 "Орел с поднятыми крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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