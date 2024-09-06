1 копейка 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.

Сохранность UNC (5) AU (8) XF (6) VF (5) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS62 (2) MS61 (1) AU55 (2) XF45 (1) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (1) BN (7) Сервис NGC (7) RNGA (2)

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