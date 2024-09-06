Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1827 года КМ АМ "Орел с поднятыми крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,83 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,250,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1827 года "Орел с поднятыми крыльями" со знаком КМ АМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 14 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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