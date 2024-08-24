Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 164,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Полтина
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе SINCONA AG за 100000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- COINSNET (2)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Künker (2)
- New York Sale (1)
- Numedux (1)
- Numisbalt (2)
- Numismatica Genevensis (1)
- Rare Coins (9)
- Roma Numismatics (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (2)
- WCN (1)
- Александр (5)
- Империя (2)
- Имперская монета (5)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF64
Цена
21924 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск