Полтина 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе SINCONA AG за 100000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность PROOF (13) UNC (1) AU (1) XF (2) VF (22) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU55 (1) VF35 (6) VF30 (1) VF25 (2) PF65 (2) PF64 (4) PF62 (4) PF60 (1) CAMEO (1) Сервис NGC (2) PCGS (1) RNGA (1)

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