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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Полтина 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Полтина 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 164,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полтина
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 532 проданному на аукционе SINCONA AG за 100000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF64
Цена
21924 $
Цена в валюте аукциона 2000000 RUB
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF64
Цена
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность PF64
Цена
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - July 16, 2020
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - July 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - April 16, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 16 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия Полтина 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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