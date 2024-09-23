10 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность PROOF (5) UNC (29) AU (27) XF (26) VF (54) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (4) MS64 (2) MS63 (5) MS62 (5) MS61 (4) AU58 (6) AU55 (5) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (4) VF35 (5) VF30 (5) VF20 (1) F15 (2) PF65 (3) DETAILS (1) Сервис NGC (23) PCGS (4) ННР (1)

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