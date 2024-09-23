Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 2,07 гр
  • Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
  • Диаметр 17,65 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,290,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (10)
  • BAC (12)
  • Baldwin's (2)
  • Coins.ee (3)
  • COINSNET (5)
  • COINSTORE (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (4)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
  • Künker (6)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • MS67 (4)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (15)
  • Rauch (2)
  • RedSquare (3)
  • Reinhard Fischer (11)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (2)
  • Rzeszowski DA (2)
  • SINCONA (6)
  • Stack's (4)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (9)
  • Знак (1)
  • Империя (8)
  • Имперская монета (18)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (4)
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1827 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск