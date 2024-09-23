Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 2,07 гр
- Чистого серебра (0,0578 oz) 1,7968 гр
- Диаметр 17,65 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,290,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе SINCONA AG за 5500 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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