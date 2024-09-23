Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,760,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (268)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Antykwariat u Nilsa (1)
- AURORA (9)
- BAC (3)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (3)
- COINSNET (2)
- Goldberg (3)
- Gorny & Mosch (5)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (4)
- Heritage (8)
- iNumis (1)
- Katz (15)
- Künker (12)
- MARCINIAK (2)
- Morton & Eden (1)
- MS67 (3)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- MUNZE (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (7)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (12)
- Rauch (3)
- RedSquare (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (24)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (5)
- Solidus Numismatik (1)
- Stack's (6)
- WAG (5)
- Westfälische (1)
- Александр (57)
- Денга1700 (2)
- Знак (1)
- Империя (13)
- Имперская монета (27)
- Монеты и Медали (6)
- НИКО (3)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (6)
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 13
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск