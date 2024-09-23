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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,760,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (268)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Редкие Монеты за 5000 USD. Торги состоялись 16 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность F15
Цена
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4345 RUB
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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