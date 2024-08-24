Деньга 1827 года ЕМ ИК (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1827 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность UNC (5) AU (26) XF (16) VF (19) F (1) VG (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (5) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (5) VF30 (4) BN (8) Сервис ННР (2) NGC (2)

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