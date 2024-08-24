Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1827 года ЕМ ИК (Россия, Николай I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,165,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Деньга
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1827 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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