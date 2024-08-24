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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1827 года ЕМ ИК (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Деньга 1827 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Деньга 1827 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,165,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Деньга
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1827 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Numedux - May 16, 2022
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Деньга 1827 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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