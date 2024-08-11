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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Деньга Николая I - Россия

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Деньга 1827-1828

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1827 ЕМ ИК 2,165,000 - 0 751828 ЕМ ИК - - 0 91
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