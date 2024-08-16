Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1828 года ЕМ ИК (Россия, Николай I)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,41 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал Деньга
- Год 1828
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1828 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 22 марта 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 12 июля 2023
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Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
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Дата 12 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
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