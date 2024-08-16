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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1828 года ЕМ ИК (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Деньга 1828 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Деньга 1828 года ЕМ ИК - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,41 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Деньга
  • Год 1828
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1828 года со знаком ЕМ ИК. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 113 проданному на аукционе Александр за 7500 USD. Торги состоялись 22 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - May 28, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Деньга 1828 ЕМ ИК на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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