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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Полуполтинник 1827 года СПБ НГ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробный Полуполтинник 1827 года СПБ НГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Полуполтинник 1827 года СПБ НГ - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Полуполтинник 1827 года со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе SINCONA AG за 2050000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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Россия Полуполтинник 1827 СПБ НГ (Пробный) на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
783524 $
Цена в валюте аукциона 700000 CHF
Россия Полуполтинник 1827 СПБ НГ (Пробный) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
2244706 $
Цена в валюте аукциона 2050000 CHF
Россия Полуполтинник 1827 СПБ НГ (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полуполтинник 1827 СПБ НГ (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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