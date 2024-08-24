Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты Полуполтинник Николая I - Россия

type-coin
type-coin

Полуполтинник 1827 Пробный

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1827 СПБ НГ R4 0 3
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Все российские монеты российские монеты номиналом Полуполтинник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск