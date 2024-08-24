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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Платина
  • Вес 20,73 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 584,005

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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