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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит касается короны (Россия, Николай I)

Разновидность: Щит касается короны

Аверс монеты - 25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" Щит касается короны - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,860,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1827
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Имперская монета за 1400000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF20 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 13782 RUB
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF58
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF64
Цена
******
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - December 20, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 25, 2016
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 25, 2016
Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность XF40
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU53
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS65
Цена
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 25 копеек 1827 СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1827 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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