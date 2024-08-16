Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1827 года СПБ НГ "Орел с опущенными крыльями". Щит касается короны (Россия, Николай I)
Разновидность: Щит касается короны
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,860,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1827
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1827 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СПБ НГ. Щит касается короны. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Имперская монета за 1400000 RUB. Торги состоялись 18 марта 2019.
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 13782 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность PF64
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 августа 2016
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность MS63 PL
Цена
******
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Где продать?
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