Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 25 копеек Николая I - Россия
25 копеек 1827-1831Орел с опущенными крыльями
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1827 СПБ НГ Щит касается короны 1,860,002 - 0 191827 СПБ НГ Щит не касается короны 1,860,002 - 0 2991828 СПБ НГ Гурт пунктир 320,003 R 0 501828 СПБ НГ Гурт рубчатый 320,003 R3 0 41829 СПБ НГ 1,200,001 - 0 2361830 СПБ НГ Щит касается короны 1,160,006 - 0 1091830 СПБ НГ Щит не касается короны 1,160,006 - 0 411831 СПБ НГ 484,000 - 0 95
25 копеек 1832-1838Орел 1832-1837
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1832 СПБ НГ 308,005 - 0 771833 СПБ НГ 260,000 - 0 671834 СПБ НГ 260,009 - 0 331835 СПБ НГ 358,008 - 0 281836 СПБ НГ 1,072,011 -, R 0 1311837 СПБ НГ 1,144,004 - 0 941838 СПБ НГ 2,672,218 - 0 99
25 копеек 1838-1844Орел 1839-1843
25 копеек 1844-1849Орел 1845-1847
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1844 СПБ КБ 20,800 R1 0 261845 СПБ КБ 568,800 - 0 761846 СПБ ПА 576,007 - 0 611847 СПБ ПА 4,824,001 - 0 2961848 СПБ HI 2,636,001 - 0 961849 СПБ ПА 3,440,001 R1 0 40
25 копеек 1848-1855Орел 1850-1858
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1848 СПБ HI 2,636,001 - 0 1191849 СПБ ПА 3,440,001 - 0 2011850 СПБ ПА 3,740,001 - 0 2381851 СПБ ПА 2,400,001 - 0 1381852 СПБ ПА Узкая корона 2,160,006 - 0 641852 СПБ ПА Широкая корона - - 0 411852 СПБ НI Узкая корона - R1 0 401852 СПБ HI Широкая корона - R1 0 171853 СПБ HI Узкая корона 2,160,005 - 0 1511853 СПБ HI Широкая корона 2,160,005 R1 0 101853 СПБ Без инициалов минцмейстера - R2 0 291854 СПБ HI 1,148,003 - 0 891855 СПБ HI 4,776,003 - 0 418
25 копеек 1854Варшавский монетный двор
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1854 MW Большая корона 9,326 R1 0 231854 MW Малая корона 9,326 R2 0 4
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