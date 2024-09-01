Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,072,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1836 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1400000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
15722 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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