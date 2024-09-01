25 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1836 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1400000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность PROOF (6) UNC (15) AU (27) XF (43) VF (25) F (6) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS65 (1) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (1) MS60 (2) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (5) VF35 (7) VF30 (3) VF25 (2) F15 (1) PF65 (3) PF63 (3) Сервис ННР (3) RNGA (1) NGC (14) PCGS (3)

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