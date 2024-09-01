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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1836 года СПБ НГ "Орел 1832-1837" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,072,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1836 года "Орел 1832-1837" со знаком СПБ НГ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 1400000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
15722 $
Цена в валюте аукциона 1400000 RUB
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF65 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 14500 RUB
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF45
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Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 25 копеек 1836 СПБ НГ "Орел 1832-1837" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1836 "Орел 1832-1837" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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