Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1839-1843" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1843
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1843 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 165 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
Россия 25 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1839-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия 25 копеек 1843 СПБ АЧ "Орел 1839-1843" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1843 "Орел 1839-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1843 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 25 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск