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25 копеек 1843 года СПБ АЧ "Орел 1839-1843" (Россия, Николай I)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1843
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1843 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ АЧ. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 165 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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