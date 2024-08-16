25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1849 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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