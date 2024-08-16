Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,440,001
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1849
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (201)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1849 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 9670 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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