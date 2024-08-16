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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1849 года СПБ ПА "Орел 1850-1858" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,440,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1849
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (201)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1849 года "Орел 1850-1858" со знаком СПБ ПА. Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 9670 RUB
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 25 копеек 1849 СПБ ПА "Орел 1850-1858" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS60
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1849 "Орел 1850-1858" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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