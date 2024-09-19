Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843". Обозначение "СБП" (Россия, Николай I)
Разновидность: Обозначение "СБП"
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,738,002
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 25 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1839 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Обозначение "СБП". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе SINCONA AG за 6250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
603 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 17 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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