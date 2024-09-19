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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843". Обозначение "СБП" (Россия, Николай I)

Разновидность: Обозначение "СБП"

Аверс монеты - 25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" Обозначение "СБП" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843" Обозначение "СБП" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,738,002

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1839 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Обозначение "СБП". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе SINCONA AG за 6250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • Александр (3)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - March 25, 2020
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - December 4, 2019
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность AU53
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
603 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Russiancoin - May 17, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 17 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 25 копеек 1839 СПБ НГ "Орел 1839-1843" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность XF45 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1839 "Орел 1839-1843" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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