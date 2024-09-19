25 копеек 1839 года СПБ НГ "Орел 1839-1843". Обозначение "СБП" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1839 года "Орел 1839-1843" со знаком СПБ НГ. Обозначение "СБП". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе SINCONA AG за 6250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность AU (2) XF (4) VF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (2) VF30 (3)