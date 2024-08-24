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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1839 года

Золотые монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1839 MW
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 41

Серебряные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ
Средняя цена 98000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW
Средняя цена 220 $
Продажи
1 298
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1839 MW
Средняя цена 220 $
Продажи
1 288
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1839 НГ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1839 MW
Средняя цена 140 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
10 грошей 1839 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
5 грошей 1839 MW
Средняя цена 900 $
Продажи
0 12

Медные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
3 гроша 1839 MW Хвост прямой
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 гроша 1839 MW Хвост веером
Средняя цена 240 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
3 гроша 1839 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена 900 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1839 MW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 191
Аверс
Реверс
1 грош 1839 MW Новодел
Средняя цена
Продажи
0 4

Платиновые монеты

Аверс
Реверс
12 рублей 1839 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 рублей 1839 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 рубля 1839 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 2

Золотые монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
5 рублей 1839 СПБ АЧ
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 245

Пробные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1839 СПБ НГ Орел образца 1832 года
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1839 СПБ НГ Орел образца 1841 года
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 рубль 1839 СПБ НГ Орел образца 1844 года
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полтина 1839 СПБ НГ Орел 1832-1842 Узкая корона
Средняя цена 340 $
Продажи
0 287
Аверс
Реверс
Полтина 1839 СПБ НГ Орел 1832-1842 Широкая корона
Средняя цена 180 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
25 копеек 1839 СПБ НГ Орел 1839-1843
Средняя цена 80 $
Продажи
0 223
Аверс
Реверс
25 копеек 1839 СПБ НГ Орел 1839-1843 Обозначение "СБП"
Средняя цена 1200 $
Продажи
1 10
Аверс
Реверс
20 копеек 1839 СПБ НГ Орел 1832-1843 Малый бант
Средняя цена 130 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
20 копеек 1839 СПБ НГ Орел 1832-1843 Большой бант
Средняя цена 130 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
10 копеек 1839 СПБ НГ Орел 1832-1839
Средняя цена 260 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
5 копеек 1839 СПБ НГ Орел 1832-1844
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 22

Медные монеты (Николай I)

Аверс
Реверс
10 копеек 1839 ЕМ НА
Средняя цена 480 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
10 копеек 1839 СМ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 копеек 1839 СМ Новодел
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1839 ЕМ НА Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 130 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
5 копеек 1839 СМ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 480 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
5 копеек 1839 СМ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 копейки 1839 СМ
Средняя цена 720 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
2 копейки 1839 ЕМ НА Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 150 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 копейки 1839 СМ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 60 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
2 копейки 1839 СМ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1839 СМ
Средняя цена 200 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 копейки 1839 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1839 СМ Орел с опущенными крыльями
Средняя цена 110 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 копейка 1839 СМ Орел с опущенными крыльями Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 копейка 1839 СМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 копейка 1839 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1839 СМ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1839 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1839 СМ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1839 СМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле Длинные лучи над головой
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле Короткие лучи над головой
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 рубль 1839 Н. CUBE F. В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 610
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