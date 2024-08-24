Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1839 года
Золотые монеты (Российское правление)
Серебряные монеты (Российское правление)
Медные монеты (Российское правление)
Платиновые монеты
Золотые монеты (Николай I)
Пробные монеты (Николай I)
Медные монеты (Николай I)
Памятные монеты
1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле Длинные лучи над головой
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 106
1 1/2 рубля 1839 Н. CUBE F. В память открытия памятника-часовни на Бородинском поле Короткие лучи над головой
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 50
Категория
Год
Поиск