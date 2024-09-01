Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,400,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1839 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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