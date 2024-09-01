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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1839 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,400,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1839 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS61 BN NGC
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF40
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе GINZA - April 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - October 29, 2017
Продавец Katz
Дата 29 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 5 копеек 1839 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1839 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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