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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1839 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1839 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 57

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1839 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

Сохранность
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
5535 $
Цена в валюте аукциона 24500 PLN
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
3946 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 3 рубля - 20 злотых 1839 MW на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 рубля - 20 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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