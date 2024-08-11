3 рубля - 20 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1839 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.

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