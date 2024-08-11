Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 57
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1839 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2005.
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
5535 $
Цена в валюте аукциона 24500 PLN
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
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