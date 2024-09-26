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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1839 MW
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1839 СПБ АЧ
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 41

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 НГ
Средняя цена 98000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1839 MW
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1839 НГ
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW
Средняя цена 220 $
Продажи
1 298
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1839 MW
Средняя цена 220 $
Продажи
1 288
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1839 НГ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1839 MW
Средняя цена 140 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
10 грошей 1839 MW
Средняя цена 40 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
5 грошей 1839 MW
Средняя цена 900 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1839 MW Хвост прямой
Средняя цена 100 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 гроша 1839 MW Хвост веером
Средняя цена 240 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
3 гроша 1839 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена 900 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 грош 1839 MW
Средняя цена 220 $
Продажи
0 191
Аверс
Реверс
1 грош 1839 MW Новодел
Средняя цена
Продажи
0 4
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