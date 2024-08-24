3/4 рубля - 5 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 280000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность UNC (14) AU (14) XF (86) VF (150) F (6) VG (1) Нет оценки (27) Сохранность (слабы) MS62 (10) AU58 (2) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) VF35 (5) VF30 (4) VF25 (5) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (2) Сервис CGC (2) NGC (11) PCG (2) PCGS (3) RNGA (1)

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