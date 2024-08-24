Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 2,688,517
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1839
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 280000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- AURORA (7)
- Bereska (1)
- Busso Peus (3)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (5)
- Emporium Hamburg (2)
- GGN (6)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (1)
- Heritage (3)
- Höhn (2)
- Holmasto (2)
- Katz (7)
- Künker (8)
- MARCINIAK (19)
- MUNZE (2)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- Niemczyk (31)
- Numedux (1)
- Numimarket (4)
- Numisbalt (12)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rare Coins (6)
- Rauch (8)
- Reinhard Fischer (1)
- Russiancoin (5)
- Rzeszowski DA (22)
- SINCONA (5)
- Stack's (1)
- Stare Monety (2)
- Teutoburger (2)
- WAG (2)
- WCN (54)
- WDA - MiM (7)
- Wójcicki (21)
- Александр (11)
- Денга1700 (1)
- Знак (2)
- Империя (6)
- Имперская монета (9)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 PCG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 15
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск