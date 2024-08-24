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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1839 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года MW - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 2,688,517

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1839
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (298) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1839 года со знаком MW. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 280000 RUB. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность VF35 CGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU50 PCG
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1839 MW на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
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