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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты 3/4 рубля - 5 злотых Российского правления - Польша

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3/4 рубля - 5 злотых 1833-1841

Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1833 НГ 358,380 R1 0 851834 НГ 206,035 RR1 0 451834 MW 85,848 RR2 0 321835 НГ Узкий хвост 107,007 R2 0 291835 НГ Широкий хвост - R 0 61835 MW 539,636 R 0 771836 НГ Узкий хвост 78,008 R2 0 211836 НГ Широкий хвост - R 0 51836 MW 1,196,026 R 0 2031837 НГ Узкий хвост 262,004 R1 0 711837 НГ Широкий хвост - R1 0 131837 MW Узкий хвост 999,770 R 0 1371837 MW Широкий хвост - R2 0 11838 НГ 12,063 R3R7 0 31838 MW 1,996,247 0 2911839 НГ - R3R8 0 201839 MW 2,688,517 1 2981840 НГ 2,001 R3R7 0 41840 MW Узкий хвост 2,482,419 0 2861840 MW Хвост веером - 0 281841 НГ - R3, R4R8 0 51841 MW Узкий хвост 1,273,964 R 0 251841 MW Хвост веером - 1 127
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