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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Разновидность: Узкий хвост

Аверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ Узкий хвост - цена серебряной монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 15,54 гр
  • Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
  • Диаметр 33,3 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 262,004

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Польша 3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3/4 рубля - 5 злотых 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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