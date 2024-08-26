3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность PROOF (3) UNC (4) AU (4) XF (22) VF (23) F (3) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS62 (3) AU58 (2) AU55 (2) XF40 (1) VF35 (1) PF66 (2) PF64 (1) DETAILS (2) CAMEO (1) Сервис NGC (8) PCGS (2)

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