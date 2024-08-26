Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3/4 рубля - 5 злотых 1837 года НГ. Узкий хвост (Польша, Российское правление)
Разновидность: Узкий хвост
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,4337 oz) 13,4887 гр
- Диаметр 33,3 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 262,004
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3/4 рубля - 5 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3/4 рубля - 5 злотых 1837 года со знаком НГ. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Российского правления отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Редкие Монеты за 8500 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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