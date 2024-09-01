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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1837 MW
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1837 СПБ ПД
Средняя цена 2000 $
Продажи
1 215

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 НГ
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1837 MW
Средняя цена 460 $
Продажи
0 226
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ Узкий хвост
Средняя цена 420 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1837 НГ Широкий хвост
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW Узкий хвост
Средняя цена 80 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1837 MW Широкий хвост
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1837 MW Хвост прямой
Средняя цена 820 $
Продажи
0 176
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1837 MW Хвост веером
Средняя цена 55 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1837 НГ
Средняя цена 220 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1837 MW
Средняя цена 170 $
Продажи
1 213
Аверс
Реверс
10 грошей 1837 MW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 28

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1837 MW Хвост прямой
Средняя цена 60 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
3 гроша 1837 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1837 MW
Средняя цена 200 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 грош 1837 MW Новодел
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1837 WM Знак монетного двора "WM"
Средняя цена 510 $
Продажи
0 1
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