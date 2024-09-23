3 рубля - 20 злотых 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1837 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

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