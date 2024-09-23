Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 рубля - 20 злотых 1837 года MW (Польша, Российское правление)
Фотография: Александр
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,92 гр
- Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
- Диаметр 19,1 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 423
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 рубля - 20 злотых
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1837 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
******
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