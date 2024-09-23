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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 рубля - 20 злотых 1837 года MW (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1837 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 рубля - 20 злотых 1837 года MW - цена золотой монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,92 гр
  • Чистого золота (0,1156 oz) 3,5946 гр
  • Диаметр 19,1 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 423

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 рубля - 20 злотых
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 рубля - 20 злотых 1837 года со знаком MW. Это золотая монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 24 марта 2017.

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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Александр - March 24, 2017
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
20217 $
Цена в валюте аукциона 75000 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Польша 3 рубля - 20 злотых 1837 MW на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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