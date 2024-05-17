Александр
Описание фирмы
- Название Александр
- Страна Россия
- Год основания 2005
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://adacoins.ru/
Офис в Москве
- Страна Россия
- Город Москва
- Адрес ул. Вавилова, 57А стр.4
- Телефон +7(495) 357-46-00
- Email info@adacoins.ru
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
7 августа 2024 Аукцион 138 1033 Торги открыты
10 июля 2024 Аукцион 137 1022 Торги открыты
12 июня 2024 Аукцион 136 1006 409,737 $
22 мая 2024 Аукцион Частных Коллекций №4 182 -
15 мая 2024 Аукцион 135 988 464,292 $
17 апреля 2024 Аукцион 134 1174 310,457 $
20 марта 2024 Аукцион 133 1187 524,670 $
21 февраля 2024 Аукцион 132 1311 339,176 $
24 января 2024 Аукцион 131 1218 170,714 $
20 декабря 2023 Аукцион 130 1190 263,928 $
10 декабря 2023 Аукцион 129 451 9,598 $
6 декабря 2023 Аукцион Частных Коллекций №3 228 3,042,247 $
22 ноября 2023 Аукцион 128 982 151,470 $
12 ноября 2023 Аукцион 127 481 45,562 $
25 октября 2023 Аукцион 126 1460 271,035 $
27 сентября 2023 Аукцион 125 933 120,311 $
30 августа 2023 Аукцион 124 1048 132,240 $
2 августа 2023 Аукцион 123 1234 211,746 $
5 июля 2023 Аукцион 122 1290 178,749 $
7 июня 2023 Аукцион 121 1060 181,705 $