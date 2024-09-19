Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1837 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1837 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WDA - MiM за 16000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- WDA - MiM (1)
Где продать?
Для продажи 1 грош 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск