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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1837 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 грош 1837 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 1 грош 1837 года MW Новодел - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1837 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 347 проданному на аукционе WDA - MiM за 16000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 грош 1837 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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