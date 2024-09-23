Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Медные монеты 1 грош Российского правления - Польша
1 грош 1835-1841
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи1835 MW - R 0 61836 MW 839,218 R 0 411836 MW Новодел - R2R6 0 31837 MW 1,016,347 R 0 241837 MW Новодел - R2R6 0 11837 WM Знак монетного двора "WM" 1,016,347 R2R5 0 11838 MW 487,548 R 0 341838 MW Новодел - R2R6 0 41839 MW 670,398 R 0 1911839 MW Новодел - R2R6 0 41840 MW 242,820 0 441840 MW Новодел 242,820 R2R6 0 51841 MW 372,377 R 0 111841 MW Новодел 372,377 R2R6 0 2
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