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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1838 года MW. Новодел (Польша, Российское правление)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 1 грош
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1838 года со знаком MW. Новодел. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 557 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 7 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
893 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
1333 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе GGN - April 20, 2002
Польша 1 грош 1838 MW на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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