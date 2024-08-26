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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1838 MW
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1838 СПБ ПД
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 106

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 НГ
Средняя цена 31000 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1838 MW
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1838 НГ
Средняя цена 210000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1838 MW
Средняя цена 140 $
Продажи
0 291
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1838 MW
Средняя цена 290 $
Продажи
0 184
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1838 НГ
Средняя цена 85 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1838 MW
Средняя цена 45 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
10 грошей 1838 MW
Средняя цена 120 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 грошей 1838 MW
Средняя цена 500 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 гроша 1838 MW Хвост прямой
Средняя цена 550 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
3 гроша 1838 MW Хвост веером Новодел
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грош 1838 MW
Средняя цена 170 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 грош 1838 MW Новодел
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
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