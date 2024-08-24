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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1838 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1838 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1838 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 288,292

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1838 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Знак - July 12, 2024
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Александр - December 5, 2018
Польша 3 гроша 1838 MW "Хвост прямой" на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 гроша 1838 "Хвост прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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