Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1838 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 288,292
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1838 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?
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