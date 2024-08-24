3 гроша 1838 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1838 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 474 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

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