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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Медные монеты 3 гроша Российского правления - Польша

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3 гроша 1835-1839

Хвост прямой
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1835 MW 184,846 R1 0 191836 MW 243,815 R1 0 171837 MW 398,173 R1 0 311838 MW 288,292 R1 0 151839 MW 333,368 0 11
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3 гроша 1836-1841

Хвост веером
Год Знак Описание Тираж UNC БиткинКопицкий Продажи Продажи
1836 MW Новодел - R2R6 0 141837 MW Новодел - R2R6 0 31838 MW Новодел - R3R6 0 11839 MW 333,368 R1 0 171839 MW Новодел - R2R6 0 101840 MW 117,815 R 0 1991840 MW Новодел - R2R6 0 11840 WW Знак монетного двора "WW" - R2R4 0 01841 MW 242,391 R1 0 161841 MW Новодел - R2R6 0 0
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