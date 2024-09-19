3 гроша 1835 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1835 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 12000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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