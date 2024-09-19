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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

3 гроша 1835 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)

Аверс монеты - 3 гроша 1835 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление Реверс монеты - 3 гроша 1835 года MW "Хвост прямой" - цена монеты - Польша, Российское правление

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,6 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 184,846

Описание

  • Страна Польша
  • Период Российское правление
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1835 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 12000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Знак - March 15, 2024
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 MW "Хвост прямой" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 гроша 1835 "Хвост прямой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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