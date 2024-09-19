Польша Период: 1506-2020 1506-2020
3 гроша 1835 года MW "Хвост прямой" (Польша, Российское правление)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,6 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 184,846
Описание
- Страна Польша
- Период Российское правление
- Номинал 3 гроша
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 3 гроша 1835 года "Хвост прямой" со знаком MW. Это медная монета периода Российского правления отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 12000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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