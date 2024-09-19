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Польша
1835
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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1835
Монеты Польши 1835 года
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Медь
Памятные
для обращения
1 злотый 1835 Краков
Средняя цена
500 $
Продажи
0
316
10 грошей 1835 Краков
Средняя цена
270 $
Продажи
0
181
5 грошей 1835 Краков
Средняя цена
280 $
Продажи
0
221
Золотые монеты
3 рубля - 20 злотых 1835 MW
Средняя цена
17000 $
Продажи
0
8
3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД
Средняя цена
2400 $
Продажи
1
160
Пробные монеты
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков
Свинец
Средняя цена
—
Продажи
0
2
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков
Серебро
Средняя цена
—
Продажи
0
2
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков
Медь
Средняя цена
—
Продажи
0
1
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков
Свинец
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 гроша 1835 Пробные Краков
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
31
Серебряные монеты
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ
Средняя цена
490 $
Продажи
0
531
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW
Средняя цена
390 $
Продажи
1
95
3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ
Узкий хвост
Средняя цена
570 $
Продажи
0
29
3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ
Широкий хвост
Средняя цена
320 $
Продажи
0
6
3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW
Средняя цена
100 $
Продажи
0
77
30 копеек - 2 злотых 1835 MW
Средняя цена
90 $
Продажи
0
247
15 копеек - 1 злотый 1835 НГ
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
5
15 копеек - 1 злотый 1835 MW
Средняя цена
180 $
Продажи
0
178
10 грошей 1835 MW
Средняя цена
150 $
Продажи
0
27
Медные монеты (Царство Польское)
3 гроша 1835 IP
Средняя цена
590 $
Продажи
0
4
3 гроша 1835 IP
Новодел
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
3
1 грош 1835 IP
Средняя цена
170 $
Продажи
0
22
1 грош 1835 IP
Новодел
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
3
Медные монеты (Российское правление)
3 гроша 1835 MW Хвост прямой
Средняя цена
430 $
Продажи
0
19
1 грош 1835 MW
Средняя цена
550 $
Продажи
0
6
Памятные монеты
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ Семейный
Портреты в круглых рамках
Средняя цена
570000 $
Продажи
0
7
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Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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