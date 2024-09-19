Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1835 года

для обращения

Аверс
Реверс
1 злотый 1835 Краков
Средняя цена 500 $
Продажи
0 316
Аверс
Реверс
10 грошей 1835 Краков
Средняя цена 270 $
Продажи
0 181
Аверс
Реверс
5 грошей 1835 Краков
Средняя цена 280 $
Продажи
0 221

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1835 MW
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 рубля - 20 злотых 1835 СПБ ПД
Средняя цена 2400 $
Продажи
1 160

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков Свинец
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков Серебро
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков Медь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 1835 W Антикварная подделка Краков Свинец
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 гроша 1835 Пробные Краков
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 31

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 НГ
Средняя цена 490 $
Продажи
0 531
Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 MW
Средняя цена 390 $
Продажи
1 95
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ Узкий хвост
Средняя цена 570 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1835 НГ Широкий хвост
Средняя цена 320 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3/4 рубля - 5 злотых 1835 MW
Средняя цена 100 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
30 копеек - 2 злотых 1835 MW
Средняя цена 90 $
Продажи
0 247
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1835 НГ
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
15 копеек - 1 злотый 1835 MW
Средняя цена 180 $
Продажи
0 178
Аверс
Реверс
10 грошей 1835 MW
Средняя цена 150 $
Продажи
0 27

Медные монеты (Царство Польское)

Аверс
Реверс
3 гроша 1835 IP
Средняя цена 590 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 гроша 1835 IP Новодел
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 грош 1835 IP
Средняя цена 170 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 грош 1835 IP Новодел
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 3

Медные монеты (Российское правление)

Аверс
Реверс
3 гроша 1835 MW Хвост прямой
Средняя цена 430 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 грош 1835 MW
Средняя цена 550 $
Продажи
0 6

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 1/2 рубля - 10 злотых 1835 Р.П. УТКИНЪ Семейный Портреты в круглых рамках
Средняя цена 570000 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск