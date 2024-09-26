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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)

Аверс монеты - 10 грошей 1835 года "Краков" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков Реверс монеты - 10 грошей 1835 года "Краков" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,191)
  • Вес 2,899 гр
  • Чистого серебра (0,0178 oz) 0,5537 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 150,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Краков
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1835
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1835 года "Краков". Это серебряная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2468 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1835 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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