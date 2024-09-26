Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,191)
- Вес 2,899 гр
- Чистого серебра (0,0178 oz) 0,5537 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 150,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Краков
- Номинал 10 грошей
- Год 1835
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (181)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1835 года "Краков". Это серебряная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34196 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2468 USD. Торги состоялись 17 сентября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Дата 26 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 17 марта 2024
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Сохранность XF
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