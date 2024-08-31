Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

для обращения 10 грошей Вольного города Кракова - Польша

type-coin
type-coin

10 грошей 1835

Краков
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1835 150,000 0 181
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Вольного города Кракова Все польские монеты польские монеты номиналом 10 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск