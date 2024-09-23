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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Каталог монет Вольного города Кракова (1815-1846)

Всего добавлено монет: 8

Период чеканки Вольного города Кракова
Каталог монет Вольный город Краков 1815-1846
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Монеты Вольного города Кракова с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
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Польша, Вольный город Краков
1 злотый 1835 "Краков"
 Серебро $500 - 0 317Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Краков
5 грошей 1835 "Краков"
 Серебро $280 - 0 221Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Краков
10 грошей 1835 "Краков"
 Серебро $270 - 0 181Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Краков
Пробные 3 гроша 1835 "Краков"
 Медь $1,000 - 0 31Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Серебро
 Серебро - - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Медь
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Свинец
 Свинец - - 0 2Coin photo Coin photo
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Свинец
 Свинец - - 0 0
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