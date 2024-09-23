Каталог монет Вольного города Кракова (1815-1846)

Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Вольного города Кракова с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $500 - 0 317
Польша, Вольный город Краков
1 злотый 1835 "Краков"
Серебро $280 - 0 221
Польша, Вольный город Краков
5 грошей 1835 "Краков"
Серебро $270 - 0 181
Польша, Вольный город Краков
10 грошей 1835 "Краков"
Медь $1,000 - 0 31
Польша, Вольный город Краков
Пробные 3 гроша 1835 "Краков"
Серебро - - 0 2
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Серебро
Медь - - 0 1
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Медь
Свинец - - 0 2
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Свинец
Свинец - - 0 0
Польша, Вольный город Краков
Антикварная подделка 2 злотых 1835 W "Краков". Свинец
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