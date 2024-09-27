Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков". Медь (Польша, Вольный город Краков)
Разновидность: Медь
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,4 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Краков
- Номинал 2 злотых
- Год 1835
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Антикварная подделка 2 злотых 1835 года "Краков" со знаком W. Медь. Это медная монета периода Вольного города Кракова. Рекорд цены принадлежит лоту 2555 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 950 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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