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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков". Медь (Польша, Вольный город Краков)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Краков Реверс монеты - Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков" Медь - цена монеты - Польша, Вольный город Краков

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Краков
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1835
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Антикварная подделка 2 злотых 1835 года "Краков" со знаком W. Медь. Это медная монета периода Вольного города Кракова. Рекорд цены принадлежит лоту 2555 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 950 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1835 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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