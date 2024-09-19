Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,873)
- Вес 3,104 гр
- Чистого серебра (0,0871 oz) 2,7098 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Краков
- Номинал 1 злотый
- Год 1835
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (316)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1835 года "Краков". Это серебряная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7600 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 PL NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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