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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)

Аверс монеты - 1 злотый 1835 года "Краков" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков Реверс монеты - 1 злотый 1835 года "Краков" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,873)
  • Вес 3,104 гр
  • Чистого серебра (0,0871 oz) 2,7098 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Краков
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1835
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (316)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1835 года "Краков". Это серебряная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2681 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 7600 PLN. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Frühwald - June 30, 2024
Продавец Frühwald
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 злотый 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1835 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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