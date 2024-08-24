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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 3 гроша 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)

Аверс монеты - Пробные 3 гроша 1835 года "Краков" - цена монеты - Польша, Вольный город Краков Реверс монеты - Пробные 3 гроша 1835 года "Краков" - цена монеты - Польша, Вольный город Краков

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 7,59 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Краков
  • Номинал 3 гроша
  • Год 1835
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 3 гроша 1835 года "Краков". Это медная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1002 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Heritage - January 18, 2017
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе London Coins - February 28, 2015
Продавец London Coins
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2014
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 3 гроша 1835 "Краков" (Пробные) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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