Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 3 гроша 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 7,59 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Краков
- Номинал 3 гроша
- Год 1835
- Монетный двор Краков
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 3 гроша 1835 года "Краков". Это медная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 494 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1002 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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