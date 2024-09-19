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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 3 гроша Вольного города Кракова - Польша

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3 гроша 1835 Пробные

Краков
Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 0 31
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