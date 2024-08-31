Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,191)
- Вес 1,45 гр
- Чистого серебра (0,0089 oz) 0,2769 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Краков
- Номинал 5 грошей
- Год 1835
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (221)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1835 года "Краков". Это серебряная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
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Дата 12 ноября 2023
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Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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