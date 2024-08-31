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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1835 года "Краков" (Польша, Вольный город Краков)

Аверс монеты - 5 грошей 1835 года "Краков" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков Реверс монеты - 5 грошей 1835 года "Краков" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,191)
  • Вес 1,45 гр
  • Чистого серебра (0,0089 oz) 0,2769 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Краков
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1835
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (221)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1835 года "Краков". Это серебряная монета периода Вольного города Кракова отчеканена на венском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 725 PLN
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1835 "Краков" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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