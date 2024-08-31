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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

для обращения 5 грошей Вольного города Кракова - Польша

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5 грошей 1835

Краков
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1835 180,000 0 221
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