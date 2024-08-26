Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков". Серебро (Польша, Вольный город Краков)
Разновидность: Серебро
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,593)
- Вес 8,5 - 8,9 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Краков
- Номинал 2 злотых
- Год 1835
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Антикварная подделка 2 злотых 1835 года "Краков" со знаком W. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Кракова. Рекорд цены принадлежит лоту 41347 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15000 USD. Торги состоялись 8 января 2016.
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