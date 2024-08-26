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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков". Серебро (Польша, Вольный город Краков)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков Реверс монеты - Антикварная подделка 2 злотых 1835 года W "Краков" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Краков

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,593)
  • Вес 8,5 - 8,9 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Краков
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1835
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Антикварная подделка 2 злотых 1835 года "Краков" со знаком W. Серебро. Это серебряная монета периода Вольного города Кракова. Рекорд цены принадлежит лоту 41347 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15000 USD. Торги состоялись 8 января 2016.

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Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 2 злотых 1835 W "Краков" (Антикварная подделка) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 2 злотых 1835 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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